Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وجود سنڭ ملكڭ دگلدر. اونڭ مالكى آنجق مالك الملكدر. و سندن داها زياده سنڭ وجوديڭه شفقتليدر. Nurdan Katreler Vücut, senin mülkün değildir. Onun mâliki ancak Mâlikü’l-Mülk’tür. Ve senden daha ziyade senin vücuduna şefkatlidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 105

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