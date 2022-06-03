Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بلا و مصيبتلر زائلدر، دواملرى يوقدر. زواللرى دوشونولورسه، ضدلرى ذهنه گلير، لذّت ويرر. Nurdan Katreler Belâ ve musibetler zâildir, devamları yoktur. Zevalleri düşünülürse, zıtları zihne gelir, lezzet verir. Mesnevî-i Nuriye, s. 105

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