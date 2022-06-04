Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سن بوراده مسافرسڭ و بورادن ده ديگر بر يره گيده‌جكسڭ. مسافر اولان كيمسه، برابرجه گتوره‌مديگى بر شيئه قلبنى باغلاماز. Nurdan Katreler Sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Mesnevî-i Nuriye, s. 106

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