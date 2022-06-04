04 Haziran 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
سن بوراده مسافرسڭ و بورادن ده ديگر بر يره گيدهجكسڭ. مسافر اولان كيمسه، برابرجه گتورهمديگى بر شيئه قلبنى باغلاماز.
Nurdan Katreler
Sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz.
Mesnevî-i Nuriye, s. 106
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