Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو منزلدن آيريلديغڭ گبى، بو شهردن ده چيقه‌جقسڭ. و كذا، بو فانى دنيادن ده چيقه‌جقسڭ. اويله ايسه عزيز اولارق چيقمغه چاليش. Nurdan Katreler Bu menzilden ayrıldığın gibi, bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza, bu fânî dünyadan da çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış. Mesnevî-i Nuriye, s. 106

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