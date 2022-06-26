Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن قلبلره قوت و غدادر، روحلره شفادر. غدانڭ تكرارى قوتى آرتيرر. تكرّر ايتمكله داها مألوف و مأنوس اولديغندن، لذّتى آرتار. Nurdan Katreler Kur’ân, kalplere kuvvet ve gıdadır, ruhlara şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti arttırır. Tekrar etmekle daha me’lûf ve me’nus olduğundan, lezzeti artar. Mesnevî-i Nuriye, s. 113

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