Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانِ غافل، كندى شخصنه عائد أدنا، جزئى بر تنظيمدن عاجز اولديغى حالده غروريله، خياليله جنابِ حقّڭ أفعالنه تحكّم ايله أل اوزاتييور. Nurdan Katreler İnsan-ı gafil, kendi şahsına ait edna, cüz’î bir tanzimden âciz olduğu halde, gururuyla, hayaliyle Cenab-ı Hakkın ef’aline tahakküm ile el uzatıyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 114

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