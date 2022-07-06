Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آخرتده سنى قورتاره‌جق بر أثرڭ اولماديغى تقديرده، فانى دنياده بيراقديغڭ أثرلره ده قيمت ويرمه. Nurdan Katreler Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fânî dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Mesnevî-i Nuriye, s. 115

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