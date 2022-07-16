Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اللّٰه ملجأ و منجأدر. كائناتدن كوسمش، دنيا زينتندن ايگرنمش، وجودندن بيقمش روحلره ملجأ و منجأ اودر. Nurdan Katreler Allah, melce’ ve mencedir. Kâinattan küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce’ ve mence’ Odur. Mesnevî-i Nuriye, s. 116

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