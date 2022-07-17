17 Temmuz 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
اللّٰه باقيدر؛ عالمڭ بقاسي آنجق اونڭ بقاسيلهدر.
Nurdan Katreler
Allah Bâkî’dir; âlemin bekası ancak Onun bekasıyladır.
Mesnevî-i Nuriye, s. 116
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