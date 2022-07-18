18 Temmuz 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
اللّٰه، مالكدر؛ سندهكى ملكنى سنڭ ايچون صاقلامق اوزره آلييور.
Nurdan Katreler
Allah, Mâlik’tir; sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor.
Mesnevî-i Nuriye, s. 116
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