Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر اللّٰه، مالكدر؛ سنده‌كى ملكنى سنڭ ايچون صاقلامق اوزره آلييور. Nurdan Katreler Allah, Mâlik’tir; sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 116

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.