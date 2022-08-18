Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنڭ شاكردى، سماوات و أرضده‌كى عموم صالح عبادى كندينه قارداش تلقّى ايده‌رك، غايت صميمى بر صورتده اونلره دعا ايدر و سعادتلريله مسعود اولويور. Nurdan Katreler Kur’ân’ın şakirdi, semavat ve arzdaki umum salih ibâdı kendine kardeş telâkki ederek, gayet samimî bir surette onlara dua eder ve saadetleriyle mes’ud oluyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 139

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