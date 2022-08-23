Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كفّارڭ و أهلِ ضلالتڭ بر حقيقتِ ايمانيه‌يى إنكار و نفى ايتمه‌لرنده قوّت يوقدر. چونكه نفى سرّيله إتّفاقلرى قوّتسزدر. Nurdan Katreler Küffarın ve ehl-i dalâletin bir hakikat-i imaniyeyi inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü nefiy sırrıyla, ittifakları kuvvetsizdir. Mesnevî-i Nuriye, s. 141

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