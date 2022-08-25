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25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Nurdan Katreler

25 Ağustos 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

كفّارڭ و أهلِ ضلالتڭ بر حقيقتِ ايمانيه‌يى إنكار و نفى ايتمه‌لرنده قوّت يوقدر. چونكه نفى سرّيله إتّفاقلرى قوّتسزدر.

Nurdan Katreler

Küffarın ve ehl-i dalâletin bir hakikat-i imaniyeyi inkâr ve nefyetmelerinde kuvvet yoktur. Çünkü nefiy sırrıyla, ittifakları kuvvetsizdir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 141

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