Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مذهبِ حنفيه‌ده، أهلِ ذمّه‌دن اولان بر كافرڭ شهادتى مقبولدر؛ فقط فاسق مردود الشهادتدر، چونكه خائندر. Nurdan Katreler Mezheb-i Hanefiyede, ehl-i zimmeden olan bir kâfirin şehadeti makbuldür; fakat fâsık merdudü’ş-şehadettir, çünkü haindir. Mesnevî-i Nuriye, s. 142

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