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28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

28 Ağustos 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

فاسق آدم، فسقى ايستيه‌رك و بِالذّات طلب ايدوب گيرمه‌مش؛ بلكه ايچنه دوشمش چيقامييور. هيچ بر فاسق يوقدر كه، صالح اولماسنى تمنّى ايتمه‌سين.

 

Nurdan Katreler

Fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş; belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, salih olmasını temenni etmesin.

Mesnevî-i Nuriye, s. 142

 

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