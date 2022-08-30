Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فاسق آدم، فسقى ايستيه‌رك و بِالذّات طلب ايدوب گيرمه‌مش؛ بلكه ايچنه دوشمش چيقامييور. هيچ بر فاسق يوقدر كه، صالح اولماسنى تمنّى ايتمه‌سين. Nurdan Katreler Fâsık adam, fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş; belki içine düşmüş, çıkamıyor. Hiçbir fâsık yoktur ki, salih olmasını temenni etmesin. Mesnevî-i Nuriye, s. 142

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