Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إعتقادى صارصيلمش، أخلاقى بوزولمش يوز فاسقڭإداره‌سى و اونلر ايچنده آسايش تأمينى، بيڭلر أهلِ صلاحتڭ إداره‌سندن داها مشكلدر. Nurdan Katreler İtikadı sarsılmış, ahlâkı bozulmuş yüz fâsıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini, binler ehl-i salâhatin idaresinden daha müşküldür. Mesnevî-i Nuriye, s. 143

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