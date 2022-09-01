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1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Nurdan Katreler

01 Eylül 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

 

إعتقادى صارصيلمش، أخلاقى بوزولمش يوز فاسقڭإداره‌سى و اونلر ايچنده آسايش تأمينى، بيڭلر أهلِ صلاحتڭ إداره‌سندن داها مشكلدر.

Nurdan Katreler

İtikadı sarsılmış, ahlâkı bozulmuş yüz fâsıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini, binler ehl-i salâhatin idaresinden daha müşküldür.

Mesnevî-i Nuriye, s. 143

 

 

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