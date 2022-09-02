Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أهلِ إسلام، دنيايه و حرصه سَوق اولونمغه و تشويق ايديلميه محتاج دگلدرلر. ترقّيات و آسايشلر، بونڭله تأمين ايديلمز. Nurdan Katreler Ehl-i İslâm, dünyaya ve hırsa sevk olunmaya ve teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez. Mesnevî-i Nuriye, s. 143

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