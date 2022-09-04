"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

04 Eylül 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

أهلِ إسلام، دنيايه و حرصه سَوق اولونمغه و تشويق ايديلميه محتاج دگلدرلر. ترقّيات و آسايشلر، بونڭله تأمين ايديلمز.

Nurdan Katreler

Ehl-i İslâm, dünyaya ve hırsa sevk olunmaya ve teşvik edilmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve asayişler bununla temin edilmez.

Mesnevî-i Nuriye, s. 143

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnafın umudu öğrenciler

    Bu, öğretmenlik mesleğini bitirme kanunudur

    6’lı Masa’nın aklı net

    Benzin ve motorine önce indirim sonra zam

    KHK’lıları hakimler değil, AKP iktidarı ihraç etti

    Pakistan’da son 24 saatte 57 kişi daha öldü

    Fransa'da 2003'ten bu yana en ölümlü yaz kayıtlara geçti

    Gazprom: Kuzey Akım boru hattı belirsiz bir süre kapalı kalacak

    Nijerya'da milyonlarca çocuk okula gidemiyor

    Millet İttifakı 4 puan öne geçti

    İktidar vatandaşı korkutuyor

    Moldova: Rusya'nın 'kışkırtmalarına' teslim olmayacağız

    Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı

    Datça açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

    Görme engelli din görevlisi, hafızlık eğitimi veriyor

    Demokraside sınıf düştük

    AİHM'i hedef aldılar

    Eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz

    Yargıyı alaşağı ettiler

    Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Uhud’dan bir istişare dersi
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tuz koktu
    Ahmet BATTAL

    AYM’den bir yanlış bir doğru
    Feyzullah ERGÜN

    Kahvaltıyı mutlaka yap, akşam yemeğini erken ye...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mehmet KARA

    İşsizlik yok (mu) dediniz?!
    Faruk ÇAKIR

    Boş teselli değil mi?
    Adnan NACİR

    Kombi’ne zam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.