Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جامدات دخى، أوامرِ تكوينيه تعبير ايديلن خصوصى وظيفه‌لرنده، كمالِ شوق ايله و بر چشيد لذّت ايله أوامرِ ربّانيه‌يى إمتثال ايدرلر. Nurdan Katreler Câmidât dahi, evâmir-i tekviniye tabir edilen hususî vazifelerinde, kemal-i şevk ile ve bir çeşit lezzet ile evâmir-i Rabbaniyeyi imtisal ederler. Mesnevî-i Nuriye, s. 143

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