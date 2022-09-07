Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دائما ايشسزلر عمرلرندن شكايت ايدرلر، أگلنجه‌لر ايله چابوق گچمه‌سنى ايسترلر. سعى ايدنلر و چاليشانلر ايسه شاكردرلر، حمد ايدرلر. Nurdan Katreler Daima işsizler ömürlerinden şikâyet ederler, eğlenceler ile çabuk geçmesini isterler. Sa’y edenler ve çalışanlar ise şâkirdirler, hamd ederler. Mesnevî-i Nuriye, s. 145

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