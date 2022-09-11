Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتده‌كى بتون سعى و حركت، قانونِ قدرِ إلٰهى اوزرينه جريان ايدييور. Nurdan Katreler Kâinattaki bütün sa’y ü hareket, kanun-u kader-i İlâhî üzerine cereyan ediyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 145

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