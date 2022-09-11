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11 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

11 Eylül 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

كائناتده‌كى بتون سعى و حركت، قانونِ قدرِ إلٰهى اوزرينه جريان ايدييور.

Nurdan Katreler

Kâinattaki bütün sa’y ü hareket, kanun-u kader-i İlâhî üzerine cereyan ediyor.

Mesnevî-i Nuriye, s. 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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