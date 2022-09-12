Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نوعِ بشرده نبوّت، بشرده‌كى خير و كمالاتڭ فذلكه‌سى و أساسيدر. دينِ حق، سعادتڭ فهرسته‌سيدر. Nurdan Katreler Nev-i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemâlâtın fezlekesi ve esasıdır. Din-i hak, saadetin fihristesidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 147

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