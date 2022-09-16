Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حق و حقيقت، نبوّت ايچنده‌در و نبيلر ألنده‌در؛ ضلالت، شرّ و خسارت، اونڭ مخالفنده‌در. Nurdan Katreler Hak ve hakikat, nübüvvet içindedir ve nebîler elindedir; dalâlet, şer ve hasaret, onun muhalifindedir. Mesnevî-i Nuriye, s. 147

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