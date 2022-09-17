Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نور، مادّيده حپسه راضى اولماديغى گبى، قيده گيره‌مز، كثيفى كندينه مالك و سيّد قبول ايتمز. Nurdan Katreler Nur, maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda giremez, kesifi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez. Mesnevî-i Nuriye, s. 149

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