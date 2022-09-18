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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

18 Eylül 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

نور، مادّيده حپسه راضى اولماديغى گبى، قيده گيره‌مز، كثيفى كندينه مالك و سيّد قبول ايتمز.

Nurdan Katreler

Nur, maddîde hapse razı olmadığı gibi, kayda giremez, kesifi kendine mâlik ve seyyid kabul etmez.

Mesnevî-i Nuriye, s. 149

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