Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر باغلانديغم و مفتون اولديغم شو دارِ دنيايى قطعى بر يقين ايله آڭلادم كه هالكدر گيدر و فانيدر ئولور. Nurdan Katreler Bağlandığım ve meftun olduğum şu dâr-ı dünyayı kat’î bir yakîn ile anladım ki, hâliktir gider ve fânîdir ölür. Mesnevî-i Nuriye, s. 150

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