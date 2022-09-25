Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أگر او دنيايه عائد فائده‌لر و منفعتلر او عبوديته، او ورده ويا او ذكره علّت ويا علّتڭ بر جزئى اولسه، او عبوديتى قسمًا إبطال ايدر. Nurdan Katreler Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz’ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 152

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