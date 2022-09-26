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26 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

26 Eylül 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

أسماءِ إلٰهيه‌نڭ جلوه‌سنڭ تنوّعنه گوره، مقاماتِ أولياده اويله مراتب وار.

Nurdan Katreler

Esma-i İlâhiyenin cilvesinin tenevvüüne göre, makamat-ı evliyada öyle meratib var.

Mesnevî-i Nuriye, s. 153

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