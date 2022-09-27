Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أسماءِ إلٰهيه‌نڭ جلوه‌سنڭ تنوّعنه گوره، مقاماتِ أولياده اويله مراتب وار. Nurdan Katreler Esma-i İlâhiyenin cilvesinin tenevvüüne göre, makamat-ı evliyada öyle meratib var. Mesnevî-i Nuriye, s. 153

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