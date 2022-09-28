Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إخلاصى قزانديران، حركاتنده‌كى سببى صِرف بر أمرِ إلٰهى و نتيجه‌سى رضاىِ إلٰهى اولديغنى دوشونملى و وظيفهِٔ إلٰهيه‌يه قاريشمه‌مالى. Nurdan Katreler İhlâsı kazandıran, harekâtındaki sebebi sırf bir emr-i İlâhî ve neticesi rıza-i İlâhî olduğunu düşünmeli ve vazife-i İlâhiyeye karışmamalı. Mesnevî-i Nuriye, s. 153-154

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