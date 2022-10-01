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1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

01 Ekim 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر شيده بر إخلاص وار. حتّى محبّتڭ ده إخلاص ايله بر ذرّه‌سى، بطمانلرله رسمى و اجرتلى محبّته ترجّح ايدر.

Nurdan Katreler

Her şeyde bir ihlâs var. Hatta muhabbetin de ihlâs ile bir zerresi, batmanlarla resmî ve ücretli muhabbete tereccüh eder.

Mesnevî-i Nuriye, s. 154

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