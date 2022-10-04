Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جماعتڭ حسنه‌لريله ترتّب ايدن بر شرفى، بر فضيلتى او جماعتڭ رئيسنه ويا استادينه ويرمك، هم جماعته، هم ده او استاد ويا رئيسه ظلمدر. Nurdan Katreler Cemaatin haseneleriyle terettüb eden bir şerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üstadına vermek, hem cemaate, hem de o üstad veya reise zulümdür. Mesnevî-i Nuriye, s. 155

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