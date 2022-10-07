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7 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Nurdan Katreler

07 Ekim 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

أى دنياپرست إنسان! چوق گنيش تصوّر ايتديگڭ سنڭ دنياڭ، طار بر قبر حكمنده‌در.

Nurdan Katreler

Ey dünyaperest insan! Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 157

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