08 Ekim 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
زمانڭ و عمرڭ برقدن داها چابوق گچر، حياتڭ چايدن داها سرعتلى آقار.
Nurdan Katreler
Zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha sür’atli akar.
Mesnevî-i Nuriye, s. 158
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.