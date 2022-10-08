Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زمانڭ و عمرڭ برقدن داها چابوق گچر، حياتڭ چايدن داها سرعتلى آقار. Nurdan Katreler Zamanın ve ömrün berkten daha çabuk geçer, hayatın çaydan daha sür’atli akar. Mesnevî-i Nuriye, s. 158

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