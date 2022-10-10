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10 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

10 Ekim 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

هر بر تخم، إسمِ حفيظڭ جلوه‌سيله و إحسانيله اوڭا پدرينڭ و أصلنڭ مالندن ويرديگى إرثيتى إلتباسسز، نقصانسز محافظه ايدوب گوسترييور.

 

Nurdan Katreler

Her bir tohum, ism-i Hafîz’in cilvesiyle ve ihsanıyla, ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor.

Mesnevî-i Nuriye, s. 158

 

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