Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر تخم، إسمِ حفيظڭ جلوه‌سيله و إحسانيله اوڭا پدرينڭ و أصلنڭ مالندن ويرديگى إرثيتى إلتباسسز، نقصانسز محافظه ايدوب گوسترييور. Nurdan Katreler Her bir tohum, ism-i Hafîz’in cilvesiyle ve ihsanıyla, ona pederinin ve aslının malından verdiği irsiyeti iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. Mesnevî-i Nuriye, s. 158

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