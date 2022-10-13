Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آيا بو إنسان ظن ايدر مى كه باشى بوش قالاجق؟حاشا! بلكه إنسان أبده مبعوثدر و سعادتِ أبديه‌يه و شقاوتِ دائمه‌يه نامزددر. Nurdan Katreler Âyâ bu insan zanneder mi ki başıboş kalacak? Hâşâ! Belki insan ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Mesnevî-i Nuriye, s. 159

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