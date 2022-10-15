Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ظاهرده گورونن حيات، شعور، كمال و سائره آنجق باطندن ظاهره سوزولن ضعيف بر ترشّحدر. Nurdan Katreler Zâhirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak bâtından zâhire süzülen zayıf bir tereşşuhtur. Mesnevî-i Nuriye, s. 160

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