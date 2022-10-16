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16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Nurdan Katreler

16 Ekim 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ظاهرده گورونن حيات، شعور، كمال و سائره آنجق باطندن ظاهره سوزولن ضعيف بر ترشّحدر.

Nurdan Katreler

Zâhirde görünen hayat, şuur, kemal vesaire ancak bâtından zâhire süzülen zayıf bir tereşşuhtur.

Mesnevî-i Nuriye, s. 160

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