Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر "تصادف، شرك و طبيعت"دن تشكّل ايدن فساد شبكه‌سنڭ عالمِ إسلامدن نفى و إخراجنه، رسالهٔ نورجه ويريلن قرار إنفاذ ايديلمشدر. Nurdan Katreler “Tesadüf, şirk ve tabiat”tan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâm’dan nefiy ve ihracına, Risale-i Nur’ca verilen karar infaz edilmiştir. Mesnevî-i Nuriye, s. 161

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