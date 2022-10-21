Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جزءِ إختيارى ميزانيله، إحتياج درجه‌سيله، قابليتڭ مساعده‌سيله، حاكميتِ أسمانڭ نظام و تقابليله فيض آلينه‌بيلير. Nurdan Katreler Cüz-i ihtiyârî mizanıyla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesiyle, hâkimiyet-i esmanın nizam ve tekabülüyle feyiz alınabilir. Mesnevî-i Nuriye, s. 161

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