Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، حكمت ايله ياپيلمش بر مصنوعدر؛ و صانعڭ غايت حكيم اولديغنه ياپديغى وضوحِ دلالت ايله صانكه مجسّم بر حكمتِ نقّاشه‌در. Nurdan Katreler İnsan, hikmet ile yapılmış bir masnudur; ve Sâniin gayet hakîm olduğuna yaptığı vuzuh-u delâlet ile sanki mücessem bir hikmet-i nakkaşedir. Mesnevî-i Nuriye, s. 161

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