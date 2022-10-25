Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أجنبى اولان شركى ترك ايله ملك اللٰهڭ دائره‌سنه گير كه، راحت ايده‌سڭ. و إلاّ، سفينه‌يه بينوب يوكنى آرقه‌سنه آلان أبله آدم گبى اولاجقسڭ. Nurdan Katreler Ecnebi olan şirki terk ile, mülküllahın dairesine gir ki, rahat edesin. Ve illâ, sefineye binip yükünü arkasına alan ebleh adam gibi olacaksın. Mesnevî-i Nuriye, s. 161

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