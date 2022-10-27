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27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Nurdan Katreler

27 Ekim 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

نفسِ أمّاره، دوه‌قوشى گبى عليهنه اولان شيئى لهنه ظن ايدر.

Nurdan Katreler

Nefs-i emmare, devekuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder.

Mesnevî-i Nuriye, s. 162

Okunma Sayısı: 34
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