Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفسِ أمّاره، دوه‌قوشى گبى عليهنه اولان شيئى لهنه ظن ايدر. Nurdan Katreler Nefs-i emmare, devekuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Mesnevî-i Nuriye, s. 162

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