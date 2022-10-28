28 Ekim 2022, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
نفسِ أمّاره، دوهقوشى گبى عليهنه اولان شيئى لهنه ظن ايدر.
Nurdan Katreler
Nefs-i emmare, devekuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder.
Mesnevî-i Nuriye, s. 162
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