Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عينى ترسيم، بصرى تصوير و نظرى تنوير ايدنڭ بصرسز اولديغنى دوشونمك، آنجق بصر و بصيرتدن محروم اولان آدمڭ ايشيدر. Nurdan Katreler Ayn’ı tersim, basarı tasvir ve nazarı tenvir edenin basarsız olduğunu düşünmek, ancak basar ve basiretten mahrum olan adamın işidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 163

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