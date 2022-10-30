Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مصنوعده‌كى كمالات، تمامًا صانعده‌كى كمالدن آقان بر فيضدر. Nurdan Katreler Masnudaki kemâlât, tamamen Sâni’deki kemalden akan bir feyizdir. Mesnevî-i Nuriye, s. 163

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