Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أنانيتدن نشئت ايدن شركِ خفى قاتيلاشديغى زمان أسباب شركنه إنقلاب ايدر. بو ده دوام ايدرسه كفره تحوّل ايدر. Nurdan Katreler Enaniyetten neş’et eden şirk-i hafî katılaştığı zaman esbab şirkine inkılâb eder. Bu da devam ederse küfre tahavvül eder. Mesnevî-i Nuriye, s. 164

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