Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانڭ خلقتندن مقصد، مخفى خزينهِٔ إلٰهيه‌يى كشف ايله گوسترمك و قديرِ أزلييه بر برهان، بر دليل، بر معكسِ نورانى اولمق. Nurdan Katreler İnsanın hilkatinden maksat, mahfî hazine-i İlâhiyeyi keşif ile göstermek ve Kadîr-i Ezelî’ye bir bürhan, bir delil, bir ma’kes-i nurânî olmak. Mesnevî-i Nuriye, s. 164

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