Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقڭى راضى ايتدى ايسه‌ڭ، خلقڭ رضاسنى تحصيلهلزوم يوقدر؛ او كافيدر. أگر خلق ده اللّٰهڭ حسابنه رضا و محبّت گوستررلرسه اييدر. Nurdan Katreler Hâlık’ını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur; o kâfidir. Eğer halk da Allah’ın hesabına rıza ve muhabbet gösterirlerse iyidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 164

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